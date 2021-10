El Partido Popular de Linares saldrá a la calle para informar a los ciudadanos sobre las medidas planteadas por la formación frente a la subida de la factura eléctrica. La portavoz local del PP, Susana Ferrer Cernuda, explica que “el Partido Popular lleva meses presentando en el Congreso una batería de propuestas para revertir la factura tras una subida superior al 200%”, y afirma que con las medidas contempladas a través de una Proposición de Ley se rebajaría el recibo un 20% eliminando el pago en unos 9.000 millones de euros”. “Estas medidas pasan por consolidar la bajada del IVA al 10%, transferir a los PGE la parte de los costes no energéticos de la factura, destinar parte del dinero de la subasta de autorizaciones por emisión de gases de efecto invernadero a rebajar la factura, y eliminar el impuesto sobre producción eléctrica”, puntualiza. “El PSOE presentó un plan de choque que no sirve para absolutamente nada y que ha suscitado el rechazo de todos los sectores económicos”, recuerda. “Por ello, queremos que los linarenses conozcan las medidas en favor de las familias, autónomos y empresas planteadas por el Partido Popular, y saldremos a la calle para concienciar sobre la brutal subida del coste energético y trasladar a los ciudadanos las soluciones que se han propuesto desde el PP ante la inoperancia del Gobierno de Sánchez”, subraya Ferrer.

La formación local se une así a la campaña ya iniciada por los populares a nivel provincial bajo el título #SánchezApagaYvete, y que también contempla la presentación de mociones al respecto en los Ayuntamientos. “El PP de Linares ya ha registrado esta moción en el Ayuntamiento de Linares para el próximo Pleno, y en el de la Estación Linares-Baeza, que celebra sesión plenaria mañana mismo”, afirma. “Queremos poner encima de la mesa un problema que afecta a todos los españoles, porque la astronómica subida de la electricidad, que no para de crecer, junto a los carburantes y el gas, están disparando la inflación, que es el impuesto que sufren los que menos tienen”. “Y mientras, el Gobierno de Sánchez no está haciendo nada frente a este varapalo a la sociedad, dejando claro que no le importa absolutamente nada el bienestar de los españoles”. “Por ello, dada la urgente necesidad por los altos precios que están alcanzándose y por la previsión de los meses futuros, se hace necesario instar al Gobierno para que adopte de forma inmediata medidas que de verdad conlleven la reducción de la factura que pagan las familias, los autónomos y las empresas”.

Por último, la portavoz popular local afirma que “ante la escalada histórica de la luz, las medidas de Pedro Sánchez son incomprensibles y no corrigen estructuralmente el problema, si no que están agravando la situación a sectores que parece no gustarles al PSOE, con ataques directos al transporte por carretera, la agricultura, la industria agroalimentaria, la navegación, o el turismo, y en lugar de primar la voluntad para poder frenar la subida desorbitada de la luz, lo que prevalece es un marco ideológico”. “Por ello exigimos al PSOE que escuche las propuestas del Partido Popular para rebajar la factura eléctrica y deje a un lado sus intereses partidistas”, concluye.